Mercato auto Europa, un maggio da dimenticare: immatricolazioni a -12,5% (Di giovedì 16 giugno 2022) Da dieci mesi consecutivi le vendite di auto nuove in Europa stanno diminuendo, senza soluzione di continuità. L’ultimo è il dato di maggio, in cui secondo l’Acea (l’associazione di costruttori europei) le immatricolazioni registrate nel vecchio continente (Ue, più UK e paesi Efta) non hanno superato le 948.149 unità, facendo registrare un calo del 12,5%. Fermando il dato alla sola Unione Europea, la flessione sarebbe dell’11,2%. Ma è significativo che tutti i quattro principali mercati continentali abbiano contribuito all’ennesima debacle. Tra questi, l’Italia si è distinta in negativo (-15,1%), seguita da seguita da Spagna (-10,9%), Germania (-10,2%) e Francia (-10,1%). Per quanto riguarda Stellantis, a maggio le immatricolazioni di auto nuove del gruppo in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) Da dieci mesi consecutivi le vendite dinuove instanno diminuendo, senza soluzione di continuità. L’ultimo è il dato di, in cui secondo l’Acea (l’associazione di costruttori europei) leregistrate nel vecchio continente (Ue, più UK e paesi Efta) non hanno superato le 948.149 unità, facendo registrare un calo del 12,5%. Fermando il dato alla sola Unione Europea, la flessione sarebbe dell’11,2%. Ma è significativo che tutti i quattro principali mercati continentali abbiano contribuito all’ennesima debacle. Tra questi, l’Italia si è distinta in negativo (-15,1%), seguita da seguita da Spagna (-10,9%), Germania (-10,2%) e Francia (-10,1%). Per quanto riguarda Stellantis, aledinuove del gruppo in ...

