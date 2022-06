Massacra di botte la compagna | 40enne arrestato - Cronaca - lanazione it

Pubblicità

Picchiata selvaggiamente in auto si rifugia da una vicina e chiede aiuto. L'uomo, ai "domiciliari", recidivo e protagonista di altre violenze sulla ...Pubblicato il 15 Giugno, 2022 Nella primo pomeriggio di ieri, martedì 14 giugno, un equipaggio della Squadra Volante è intervenuta in un'abitazione di Via Principe Amedeo, a Taranto, per una ... Massacra di botte la compagna: 40enne arrestato Picchiata selvaggiamente in auto si rifugia da una vicina e chiede aiuto. L’uomo, ai “domiciliari“, recidivo e protagonista di altre violenze sulla vittima ...Massacrato di botte, «giallo» al ponte Europa. Con ogni probabilità è stato aggredito e picchiato, forse nell'ambito di un regolamento di conti per droga, e ora è ricoverato in condizioni gravissime n ...