Lamborghini | gara di bikini | sta meglio a Elettra o a Ginevra?

Leggi su chenews

(Di giovedì 16 giugno 2022)diin famiglia trache, con l’inizio delle prime temperature estive, non anno perso tempo a sfoggiare il loro fisico allenato. Chi è che statra le due? Le ereditiere della nota casa automobilistica sportiva sono state spesso al centro dell’attenzione mediatica per il loro rapporto altalenante. Le due però hanno in comune tante cose, tra queste c’è la loro bellezza oggettiva.edspesso hanno condiviso sui social foto che hanno infiammato il web. Anche questa volta non hanno fatto attendere troppo i fan ed hanno deciso di sfoggiare il loro primodella stagione. fonte foto: Instagram...