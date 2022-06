L’accordo delle Big Tech per un codice di condotta più severo con le fake news (Di giovedì 16 giugno 2022) Si tratta di un accordo siglato nella giornata di oggi per adottare una linea comune e più severa in merito alle fake news. Ad essere coinvolte sono le Big Tech contro disinformazione mentre, dall’altro lato, ci sono le regole UE che diventano sempre più stringenti. Meta, Google, Twitter e Microsoft hanno aggiornato le loro policy basandosi, appunto, su un codice di condotto UE sempre più severo che – qualora non venisse rispettato – potrebbe prevedere multe molto salate. Contando le aziende nominate, sono trenta in tutto quelle che hanno deciso di aderire – come ha chiarito la Commissione Europea -. LEGGI ANCHE >>> In piena transizione digitale, quanta consapevolezza ha il cittadino dell’UE? Big Tech contro disinformazione, in cosa consiste l’aggiornamento di policy L’impegno ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 16 giugno 2022) Si tratta di un accordo siglato nella giornata di oggi per adottare una linea comune e più severa in merito alle. Ad essere coinvolte sono le Bigcontro disinformazione mentre, dall’altro lato, ci sono le regole UE che diventano sempre più stringenti. Meta, Google, Twitter e Microsoft hanno aggiornato le loro policy basandosi, appunto, su undi condotto UE sempre piùche – qualora non venisse rispettato – potrebbe prevedere multe molto salate. Contando le aziende nominate, sono trenta in tutto quelle che hanno deciso di aderire – come ha chiarito la Commissione Europea -. LEGGI ANCHE >>> In piena transizione digitale, quanta consapevolezza ha il cittadino dell’UE? Bigcontro disinformazione, in cosa consiste l’aggiornamento di policy L’impegno ...

