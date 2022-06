La Gazzetta e l’arte di nascondere tra le righe il possibile addio di Lautaro

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 16 giugno 2022) Scuola di giornalismo – Comele notizie. (Sottotitolo: Altro che quei polli di Napoli che i panni sporchi li lavano sempre in diretta streming) Mossa numero uno: fumo negli occhi. Mooolto fumo negli occhi. Prima pagina: “Inter, arriva Lukaku” col faccione di Romelu (che al Chelsea non vogliono vedere neanche in cartolina) sparato a tutta. Vertice tra i nerazzurri e il Chelsea: buttate le basi per il prestito secco. La distanza ormai è solo di 5 milioni. All’interno oltre alle due pagine, ce n’è una terza che apparentemente crea una sottile inquietudine: Rom--Joya Inter attacco deluxe Ma ora chi esce? Bisognerà trovare l’equilibrio tra i big Eh eh eh, in effetti ora come si fa? Chi resta fuori traMartinez, Lukaku e Dybala? Niente paura, ladopo qualche rigo offre la soluzione al ...