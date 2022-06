I referendum abrogativi vanno cambiati? (Di giovedì 16 giugno 2022) Negli ultimi 25 anni il quorum è stato raggiunto una sola volta, e ci si chiede se abbiano ancora senso così come sono Leggi su ilpost (Di giovedì 16 giugno 2022) Negli ultimi 25 anni il quorum è stato raggiunto una sola volta, e ci si chiede se abbiano ancora senso così come sono

Pubblicità

VittorioSgarbi : Referendum abrogativi sulla giustizia. Andate a votare e votate SI'. Perché i cittadini non subiscano più lo strapo… - ilfoglio_it : Domenica 12 giugno si voterà per il referendum sulla giustizia, promosso da Partito radicale e Lega. Il referendum… - Piu_Europa : La scarsa affluenza a un #referendum è sempre un problema per la democrazia. Il quorum va modificato, evitando che… - Barbara68545184 : RT @ilpost: I referendum abrogativi vanno cambiati? - ilpost : I referendum abrogativi vanno cambiati? -