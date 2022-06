Folla in cattedrale per l’addio a Bosatelli | presenti Montezemolo e Moratti

(Di giovedì 16 giugno 2022) Bergamo. Unagremita ha accolto il feretro del fondatore della Gewiss Domeniconella mattina di giovedì 16 giugno in Città Alta. Molte le autorità, oltre ai grandi nomi dell’industria bergamasca, lombarda e nazionale. “La fortuna è quando un talento trova un’ideale”. Sull’altare Monsignor Giulio Dellavite ribadisce più volte lo slogan che ha contraddistinto la vita dell’imprenditore visionario, scomparso martedì a 88 anni. I banchi faticano a contenere la tanta gente arrivata per l’ultimo saluto al Cavaliere del Lavoro, partito “dal garage di casa sua e diventato grande nel mondo, ma sempre con umiltà”. In prima fila i familiari, in lacrime. Tra i personaggi ci sono Letizia, Luca Cordero di, Giorgio Gori, Antonio Percassi e Massimo Carrera.

