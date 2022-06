Estate 2022 a Cisterna, arrivano i Tiromancino: ecco quando, gli eventi in programma (Di giovedì 16 giugno 2022) Dopo anni di pandemia e dure restrizioni, finalmente si respira un po’ di normalità e tornano, anche a Cisterna di Latina, le feste patronali, gli spettacoli in piazza, il concerto del 16 agosto con un grande nome della canzone italiana. Gli eventi a Cisterna dal 21 luglio al 21 agosto 2022 Nei prossimi giorni, come ha fatto sapere il Comune, verrà pubblicato l’avviso pubblico per raccogliere le adesioni e le proposte delle associazioni del territorio per animare la città di Cisterna dal 21 luglio al 21 agosto. Ci saranno iniziative culturali, poi ritornerà il Corso pedonale e verrà data la possibilità di apertura dei negozi già da questo fine settimana. E ancora, mostre, spettacoli musicali, teatrali, e tanto altro. Si terrà anche un laboratorio rivolto ai ragazzi in età scolare presso i siti storici ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 16 giugno 2022) Dopo anni di pandemia e dure restrizioni, finalmente si respira un po’ di normalità e tornano, anche adi Latina, le feste patronali, gli spettacoli in piazza, il concerto del 16 agosto con un grande nome della canzone italiana. Glidal 21 luglio al 21 agostoNei prossimi giorni, come ha fatto sapere il Comune, verrà pubblicato l’avviso pubblico per raccogliere le adesioni e le proposte delle associazioni del territorio per animare la città didal 21 luglio al 21 agosto. Ci saranno iniziative culturali, poi ritornerà il Corso pedonale e verrà data la possibilità di apertura dei negozi già da questo fine settimana. E ancora, mostre, spettacoli musicali, teatrali, e tanto altro. Si terrà anche un laboratorio rivolto ai ragazzi in età scolare presso i siti storici ...

Agenzia_Ansa : L'estate 2022 sarà rovente. Temperature di 2-3 gradi sopra la media. A Giugno arriva la terza ondata di caldo afr… - Adnkronos : #Covid, i timori di #Pregliasco per l'estate: 'Temo una nuova ondata da 100mila contagi al giorno'. - Italbasket : I 1??5?? Azzurri ?? Ecco i convocati per il raduno di Trieste in preparazione al primo appuntamento dell’estate 202… - CorriereCitta : Estate 2022 a Cisterna, arrivano i Tiromancino: ecco quando, gli eventi in programma - AnsaLiguria : Costa Crociere: Chanel madrina 'Toscana'. Zanetti, festeggiamo avvio estate e ripresa spensierata viaggi #ANSA -