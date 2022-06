Draghi, Scholz e Macron a Kiev, vertice in treno nella notte (Di giovedì 16 giugno 2022) Il presidente del Consiglio Mario Draghi a Kiev insieme al presidente francese Emmanuel Macron e al cancelliere tedesco Olaf Scholz per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. I tre ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 giugno 2022) Il presidente del Consiglio Marioinsieme al presidente francese Emmanuele al cancelliere tedesco Olafper incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. I tre ...

Pubblicità

matteorenzi : La missione a Kiev di Draghi, Macron, Scholz può essere la vera novità nella crisi ucraina. Serve un'Europa protago… - repubblica : Ucraina: Draghi, Scholz, Macron in treno verso Kiev in cerca di una soluzione europea al conflitto. Il racconto del… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Vertice di un paio d'ore tra Mario Draghi, Emmanuel Macron e Olaf Scholz a bordo del treno che li sta po… - George32027 : RT @davcarretta: La visita di Scholz-Macron-Draghi a Kyiv sarà storica se: - annunceranno sostegno a status candidato all’Ue - annuncerann… - ScarbonchiN : RT @sandrogozi: Macron Draghi Scholz: la leadership ???? dipende innanzitutto dalle loro decisioni e dal loro coraggio. Anche per questo abbi… -