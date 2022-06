Dopo 10 anni tornano insieme | Francesco Facchinetti fa uscire la bomba

Leggi su ildemocratico

(Di giovedì 16 giugno 2022) Quello che viene rilasciato dalascia tutti a bocca aperta.10Un colpo di scena di cui si è reso protagonista il figlio di Roby dei Pooh.10, ha sorpreso tutti. Abbiamo imparato a conoscerlo e ad apprezzarlo nelle vesti di DJ. Difatti, la sua carriera, ha iniziato proprio come disk jockey dal momento in cui è stato notato da Claudio Cecchetto. L’uomo, quando sentì la sigla cantata nella trasmissione in cui aveva preso parte proprio, decise di trasformare quel jingle musicale in un vero e proprio brano. Fu così che nacque la canzone che ...