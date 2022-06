(Di giovedì 16 giugno 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Pubblicità

ETGazzetta : Difensore, affarista, scapolo d’oro, uomo sotto inchiesta: chi è davvero Pique? -

Fiorentina.it

'Xavi non considera Piqué'. Titolo di apertura del quotidiano sportivo catalano Sport dei giorni scorsi, seguito a pagina 23 - da un epitaffio: 'Xavi condanna Piqué'. E altre mazzate: problemi fisici, ...'Xavi non considera Piqué'. Titolo di apertura del quotidiano sportivo catalano Sport dei giorni scorsi, seguito a pagina 23 - da un epitaffio: 'Xavi condanna Piqué'. E altre mazzate: problemi fisici, ... Amoruso: “Alte possibilità che Milenkovic parta. Mercato difficile per la Fiorentina”