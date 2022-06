De Laurentiis jr: «Ricorreremo al CONI sulla multiproprietà» (Di giovedì 16 giugno 2022) «multiproprietà dopo il no della corte d’appello della Federcalcio? Sinceramente mi aspettavo questa decisione. Ho sempre uno stato d’animo battagliero, credo fermamente nel ricorso. Ci rivolgeremo al CONI, attenderemo, ci vorrà più di tempo, abbiamo tante mosse da fare». Lo ha detto il presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, alla presentazione del ritiro precampionato di L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 16 giugno 2022) «dopo il no della corte d’appello della Federcalcio? Sinceramente mi aspettavo questa decisione. Ho sempre uno stato d’animo battagliero, credo fermamente nel ricorso. Ci rivolgeremo al, attenderemo, ci vorrà più di tempo, abbiamo tante mosse da fare». Lo ha detto il presidente del Bari, Luigi De, alla presentazione del ritiro precampionato di L'articolo

