Così Cina e India aiutano la Russia (e imboccano una via opposta all’Occidente) (Di giovedì 16 giugno 2022) India e Cina aumentano gli acquisti di energie fossili dalla Russia, neutralizzando gran parte delle sanzioni. E mentre l’Occidente scommette sulle rinnovabili (e non riesce per questo a risultare convincente quando chiede a nuovi partner di alzare la produzione di gas e petrolio) l’Oriente punta a transizioni ben più lunghe - e senza «buchi» Leggi su corriere (Di giovedì 16 giugno 2022)aumentano gli acquisti di energie fossili dalla, neutralizzando gran parte delle sanzioni. E mentre l’Occidente scommette sulle rinnovabili (e non riesce per questo a risultare convincente quando chiede a nuovi partner di alzare la produzione di gas e petrolio) l’Oriente punta a transizioni ben più lunghe - e senza «buchi»

Pubblicità

Corriere : Così Cina e India aiutano la Russia (e imboccano una via «energetica» opposta all’Occidente) - FusoGiancarlo : @fratotolo2 ....io la vedo cosi,in Venezuela c'è il carnet della patria,a Cuba c'è la carta de la comida, in Cina c… - riccardogguerra : @ultimenotizie Gli usa ovviamente non hanno mai detto così. È stata la stessa cina che ha parlato di partnership e non di alleanza. - 539th : La Cina vara la propria terza portaerei in servizio, diventando così , a breve, la seconda potenza al mondo per num… - PattyRossy70 : RT @Corriere: Così Cina e India aiutano la Russia (e imboccano una via «energetica» opposta all’Occidente) -