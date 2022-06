Calciomercato Cremonese | per la porta si Pensa a Radu

(Di giovedì 16 giugno 2022): la squadra neo promossa cerca un portiere per rimpiazzare Carnesecchi, piacedell’Inter Laè al lavoro sulper prepararsi alla stagione in Serie A. Tra le questioni da sistemare c’è la, con l’addio di Carnesecchi, bisogna trovare un sostituto. Secondo quanto rito dalla Gazzetta dello Sport, ai lombardi piace Ionutdi proprietà dell’Inter. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

sportli26181512 : Inter: ecco dove può finire Radu: Il 25enne portiere rumeno Ionut Radu potrebbe lasciare l'Inter in prestito: su di… - sassuolonews : Chiriches Cremonese, Vlad vuole lasciare il Sassuolo: le ultime #calciomercato - sscalcionapoli1 : Cremonese, il ds: “Ci piacerebbe riprendere Gaetano. Ounas? Contatti col Napoli” - cn1926it : #Cremonese, il ds: “Ci piacerebbe riprendere #Gaetano. #Ounas? Contatti col #Napoli” - tuttoatalanta : Cremonese, caccia al bomber: sul taccuino di Braida l'atalantino Cambiaghi -

: la squadra neo promossa cerca un portiere per rimpiazzare Carnesecchi, piace Radu dell'Inter Laè al lavoro sulper prepararsi alla stagione in Serie A.Commenta per primo Il 25enne portiere rumeno Ionut Radu potrebbe lasciare l'Inter in prestito: su di lui ci sono Empoli e, che cercano i sostituti rispettivamente di Vicario e Carnesecchi.Il 25enne portiere rumeno Ionut Radu potrebbe lasciare l'Inter in prestito: su di lui ci sono Empoli e Cremonese, che cercano i sostituti rispettivamente di Vicario e Carnesecchi.L'obiettivo della dirigenza del Grifone è di tornare subito nella massima serie. Per l'attacco è pressing su Milan Djuric.