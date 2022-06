Braccia incrociate in Atac, domani trasporti a rischio caos (Di giovedì 16 giugno 2022) Ci risiamo, Braccia incrociate in Atac e trasporti a rischio caos. Sembra del tutto finita la luna di miele tra Roberto Gualtieri e i sindacati del trasporto pubblico capitolino. Dopo lo sciopero nazionale del 19 maggio, domani tornano a incrociare le Braccia i dipendenti di Atac per quella che definiscono una protesta “inevitabile, vista la situazione di degrado e sbando in cui l’azienda si trova a causa di scelte politiche e manageriali nefaste che hanno ridotto al collasso il servizio, a scapito di lavoratori e utenza”. Braccia incrociate in Atac, sindacati all’attacco I problemi, secondo i sindacati, sono tanti. “Treni fuori servizio a causa di revisioni scadute, bus con evidenti ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 16 giugno 2022) Ci risiamo,in. Sembra del tutto finita la luna di miele tra Roberto Gualtieri e i sindacati del trasporto pubblico capitolino. Dopo lo sciopero nazionale del 19 maggio,tornano a incrociare lei dipendenti diper quella che definiscono una protesta “inevitabile, vista la situazione di degrado e sbando in cui l’azienda si trova a causa di scelte politiche e manageriali nefaste che hanno ridotto al collasso il servizio, a scapito di lavoratori e utenza”.in, sindacati all’attacco I problemi, secondo i sindacati, sono tanti. “Treni fuori servizio a causa di revisioni scadute, bus con evidenti ...

