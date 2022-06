Bonus auto, via libera alla proroga per le immatricolazioni (Di giovedì 16 giugno 2022) All’indomani delle elezioni, il governo è tornato a concentrarsi sugli interventi più urgenti, tra i quali spicca la proroga dei tempi per l’immatricolazione richiesta da tempo dal Mise per chi acquista automobili non inquinanti con l’ecoBonus. Il Consiglio dei ministri ha approvato in tal senso due decreti legge, il primo sul fisco, il secondo su L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 16 giugno 2022) All’indomani delle elezioni, il governo è tornato a concentrarsi sugli interventi più urgenti, tra i quali spicca ladei tempi per l’immatricolazione richiesta da tempo dal Mise per chi acquistamobili non inquinanti con l’eco. Il Consiglio dei ministri ha approvato in tal senso due decreti legge, il primo sul fisco, il secondo su L'articolo

