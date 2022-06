Airgest: sui bus privilegiata la sicurezza (Di giovedì 16 giugno 2022) Airgest: “Sui bus privilegiata la sicurezza, in linea con gli scali internazionali”. Anche per autotrasporti Salemi, il terminal bus è un provvedimento atteso e necessario. «Una società che cresce, si organizza e si struttura per trovare soluzioni evolute, nel rispetto delle regole e della sicurezza. Le polemiche lette riguardo alla nuova zona bus – afferma il presidente di Airgest, società di gestione dell’aeroporto di Trapani Birgi, Salvatore Ombra -, non tengono conto delle importanti ragioni pratiche che hanno reso necessaria la creazione di un terminal».La nuova area bus, che da giugno è stata decentrata rispetto all’immediato ingresso dell’aerostazione, per evitare il rischio incidenti, cresciuto insieme all’aumento delle rotte che per la Summer 2022 sono ben 31, ha ricevuto invece i complimenti ... Leggi su quotidianodiragusa (Di giovedì 16 giugno 2022): “Sui busla, in linea con gli scali internazionali”. Anche per autotrasporti Salemi, il terminal bus è un provvedimento atteso e necessario. «Una società che cresce, si organizza e si struttura per trovare soluzioni evolute, nel rispetto delle regole e della. Le polemiche lette riguardo alla nuova zona bus – afferma il presidente di, società di gestione dell’aeroporto di Trapani Birgi, Salvatore Ombra -, non tengono conto delle importanti ragioni pratiche che hanno reso necessaria la creazione di un terminal».La nuova area bus, che da giugno è stata decentrata rispetto all’immediato ingresso dell’aerostazione, per evitare il rischio incidenti, cresciuto insieme all’aumento delle rotte che per la Summer 2022 sono ben 31, ha ricevuto invece i complimenti ...

