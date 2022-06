"Zelensky? La mia speranza è...": Alessandro Orsini sconvolge lo studio di CartaBianca (Di mercoledì 15 giugno 2022) E come ogni martedì sera, ecco che sale in cattedra a CartaBianca Alessandro Orsini, il controverso professore finito nel mirino per le sue presunte posizioni filo-Putin e filo-Russia nel conflitto in Ucraina, tanto da essere finito nella lista redatta (forse) dal Copasir di cui ha dato conto, con gran fracasso, il Corriere della Sera. Siamo ovviamente su Rai 3, il regno di Bianca Berlinguer, la puntata è quella di martedì 14 giugno. Ed ecco che però, questa volta, Orsini sorprende. Infatti afferma quanto segue: "Dobbiamo aumentare le sanzioni contro la Russia usandole come merce di scambio al tavolo delle trattative", premette segnando un parziale cambio di rotta rispetto alle sue posizioni precedenti. Dunque, aggiunge: "La mia speranza è quella di preservare un pezzo di Ucraina democratica e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) E come ogni martedì sera, ecco che sale in cattedra a, il controverso professore finito nel mirino per le sue presunte posizioni filo-Putin e filo-Russia nel conflitto in Ucraina, tanto da essere finito nella lista redatta (forse) dal Copasir di cui ha dato conto, con gran fracasso, il Corriere della Sera. Siamo ovviamente su Rai 3, il regno di Bianca Berlinguer, la puntata è quella di martedì 14 giugno. Ed ecco che però, questa volta,sorprende. Infatti afferma quanto segue: "Dobbiamo aumentare le sanzioni contro la Russia usandole come merce di scambio al tavolo delle trattative", premette segnando un parziale cambio di rotta rispetto alle sue posizioni precedenti. Dunque, aggiunge: "La miaè quella di preservare un pezzo di Ucraina democratica e ...

