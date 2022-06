Tre donne russe rischiano la libertà per opporsi alla guerra (Di mercoledì 15 giugno 2022) Putin sta impedendo ai suoi cittadini di esprimere la loro opinione. Ma c’è chi non si arrende: a San Pietroburgo tre donne rischiano la libertà per manifestare contro il conflitto in Ucraina. Il video del Guardian. Leggi Leggi su internazionale (Di mercoledì 15 giugno 2022) Putin sta impedendo ai suoi cittadini di esprimere la loro opinione. Ma c’è chi non si arrende: a San Pietroburgo trelaper manifestare contro il conflitto in Ucraina. Il video del Guardian. Leggi

