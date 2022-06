Star Wars | Taika Waititi | Espanderò l' universo ma niente collegamenti con il passato

(Di mercoledì 15 giugno 2022)espanderà l'di, rimanendo però lontano dalle storie dei personaggi più iconici della saga.ha parlato del prossimo film didi cui lui stesso sarà regista, spiegando quindi la sua intenzione di espandere l'della saga ma senza guardare al. La galassia molto, molto lontana non guarderà più indietro a Luke, Leia, Han Solo e Darth Vader. Questo è ciò che ha lasciato intendere, regista a cui è stato affidato proprio il nuovo capitolo della saga di. Dopo il clamoroso flop al botteghino di Solo: AStory, ...

Taika Waititi ha parlato del prossimo film didi cui lui stesso sarà regista, spiegando quindi la sua intenzione di espandere l'universo della saga ma senza guardare al passato. La galassia molto, molto lontana non guarderà più indietro ...Il director ha rivelato che il gioco avrà più di mille pianeti da esplorare, con numerose opzioni di personalizzazione e un sistema di combattimento nello spazio in stile. Alcuni giocatori ... Star Wars, gli spin-off stanno diventando troppi I fatti salienti sono davvero pochi. Tra questi c'è il confronto tra Reva e Obi-Wan, che sarebbe dovuto essere rivelatore come una sorpresa ma era ben chiaro a tutti fin dall'inizio che Reva fosse una ...Ci siamo! Ecco il penultimo episodio di Obi-Wan Kenobi, disponibile da oggi su Disney+. Questa è la nostra recensione, senza e con spoiler!