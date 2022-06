Processo Banca Etruria: assolti i 14 imputati, anche papà Boschi (Di mercoledì 15 giugno 2022) (Adnkronos) – Il tribunale di Arezzo ha assolto perché “il fatto non sussiste” i 14 imputati a Processo per il crac di Banca Etruria del 2015 nell’ambito del filone di indagine sulle cosiddette consulenze d’oro. La sentenza è stata emessa oggi dal giudice Ada Grignani dopo una breve camera di consiglio, durata meno di un’ora. L’udienza di questa mattina si è aperta con le uniche repliche dell’avvocato di parte civile Lorenza Calvanese. Presenti in aula anche due ex risparmiatori, Angelo Caramazza e Paola Cerini. La procura aveva chiesto per il reato di Bancarotta semplice condanne dagli otto mesi a un anno nei confronti degli ex consiglieri del cda ed ex dirigenti dell’istituto di credito aretino. Alla lettura della sentenza era presente il procuratore capo Roberto Rossi, che ha ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 15 giugno 2022) (Adnkronos) – Il tribunale di Arezzo ha assolto perché “il fatto non sussiste” i 14per il crac didel 2015 nell’ambito del filone di indagine sulle cosiddette consulenze d’oro. La sentenza è stata emessa oggi dal giudice Ada Grignani dopo una breve camera di consiglio, durata meno di un’ora. L’udienza di questa mattina si è aperta con le uniche repliche dell’avvocato di parte civile Lorenza Calvanese. Presenti in auladue ex risparmiatori, Angelo Caramazza e Paola Cerini. La procura aveva chiesto per il reato dirotta semplice condanne dagli otto mesi a un anno nei confronti degli ex consiglieri del cda ed ex dirigenti dell’istituto di credito aretino. Alla lettura della sentenza era presente il procuratore capo Roberto Rossi, che ha ...

