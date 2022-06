Pogba, le ultime sull’operazione alla Juventus: i dettagli (Di mercoledì 15 giugno 2022) La Gazzetta dello Sport ha parlato dell’operazione Pogba-Juventus. Sembra quasi tutto fatto per l’arrivo dell’ex Mnachester United, che il prossimo anno vestirà la maglia bianconera. “Ancora un paio di settimane di attesa. Ma senza patemi, senza paure di colpi di scena: quindici giorni da lasciar passare con serenità. La Juventus e Paul Pogba hanno aspettato sei anni per ritrovarsi, guardandosi da lontano, mancandosi, flirtando. Possono aspettare ancora fino a inizio luglio, quando in un colpo solo arriverà tutto il pacchetto: annuncio, visite mediche, firma, bagno di folla, primi allenamenti in corrispondenza dell’inizio della nuova stagione. L’accordo economico era già stato trovato, sulla base di un contratto fisso di 8 milioni netti più bonus per almeno altri 2, in grado di farlo arrivare ai 10 netti. Ingaggio che ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 15 giugno 2022) La Gazzetta dello Sport ha parlato dell’operazione. Sembra quasi tutto fatto per l’arrivo dell’ex Mnachester United, che il prossimo anno vestirà la maglia bianconera. “Ancora un paio di settimane di attesa. Ma senza patemi, senza paure di colpi di scena: quindici giorni da lasciar passare con serenità. Lae Paulhanno aspettato sei anni per ritrovarsi, guardandosi da lontano, mancandosi, flirtando. Possono aspettare ancora fino a inizio luglio, quando in un colpo solo arriverà tutto il pacchetto: annuncio, visite mediche, firma, bagno di folla, primi allenamenti in corrispondenza dell’inizio della nuova stagione. L’accordo economico era già stato trovato, sulla base di un contratto fisso di 8 milioni netti più bonus per almeno altri 2, in grado di farlo arrivare ai 10 netti. Ingaggio che ...

