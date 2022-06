Nuoro, ex sindaco di Silanus picchiato e cosparso di benzina: “Erano due uomini armati e incappucciati”. Fuggiti con la sua auto (Di mercoledì 15 giugno 2022) picchiato, legato con i fili elettrici e cosparso di benzina. La vittima dell’aggressione è Luigi Morittu, geometra di 67 anni ed ex sindaco di Silanus (Nuoro), dimesso martedì sera con alcuni giorni di prognosi dall’ospedale San Francesco di Nuoro. Dopo essere arrivato davanti alla sua azienda Sa Tanca Noa, a pochi chilometri dal centro di Nuoro, si è trovato davanti due uomini incappucciati, uno dei quali armato di pistola. Appena sceso dall’auto, una Audi Q5, Morittu è stato colpito ripetutamente sul viso, anche col calcio della pistola. Dopodiché i due lo hanno bloccato con le mani dietro la schiena all’entrata dell’azienda, versandogli benzina su tutto il corpo con la minaccia di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022), legato con i fili elettrici edi. La vittima dell’aggressione è Luigi Morittu, geometra di 67 anni ed exdi), dimesso martedì sera con alcuni giorni di prognosi dall’ospedale San Francesco di. Dopo essere arrivato davanti alla sua azienda Sa Tanca Noa, a pochi chilometri dal centro di, si è trovato davanti due, uno dei quali armato di pistola. Appena sceso dall’, una Audi Q5, Morittu è stato colpito ripetutamente sul viso, anche col calcio della pistola. Dopodiché i due lo hanno bloccato con le mani dietro la schiena all’entrata dell’azienda, versandoglisu tutto il corpo con la minaccia di ...

