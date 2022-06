Napoli, uomo ucciso in strada a Soccavo. I Carabinieri: “Non escludiamo alcuna pista” (Di mercoledì 15 giugno 2022) Un uomo di 66 anni è stato ucciso questa mattina nelle strade di Napoli. L’omicidio è avvenuto intorno alle 7 di questa mattina, 15 giugno. Il luogo del delitto è via Paolo Grimaldi, una strada del quartiere Soccavo nella periferia occidentale della città. La zona è conosciuta anche come “Croce Pipernò”. La vittima è Michele Della Corte, persona già nota alle forze dell’ordine, secondo quanto appurato dai militari. Raggiunto da colpi d’arma, è stato freddato immediatamente. Della Corte si trovava davanti ad un palazzo nei pressi della sua abitazione al momento del tragico incontro. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che al momento non escludono alcuna pista. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Undi 66 anni è statoquesta mattina nelle strade di. L’omicidio è avvenuto intorno alle 7 di questa mattina, 15 giugno. Il luogo del delitto è via Paolo Grimaldi, unadel quartierenella periferia occidentale della città. La zona è conosciuta anche come “Croce Pipernò”. La vittima è Michele Della Corte, persona già nota alle forze dell’ordine, secondo quanto appurato dai militari. Raggiunto da colpi d’arma, è stato freddato immediatamente. Della Corte si trovava davanti ad un palazzo nei pressi della sua abitazione al momento del tragico incontro. Sul posto sono intervenuti i, che al momento non escludono. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

