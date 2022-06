Meteo Roma del 15-06-2022 ore 19:15 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Meteo venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord stabilità diffusa al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio instabilità momento con acquazzoni e temporali su Alpi e Appennino settentrionale in serata residui fenomeni sul tetto con locali sconfinamenti verso le pianure specie sul Piemonte sereno o poco nuvoloso altrove al centro cieli del tutto soleggiati al mattino il pomeriggio attesi rovesci e temporali nelle zone interne soleggiato sui settori costieri in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi locali addensamenti tra Lazio e Toscana al sud Al mattino tempo stabile con cieli sereni su tutte le regioni al pomeriggio instabilità momento con locali rovesci sui settori interni per funzionari per lo più soleggiato altrove in serata si rinnovano condizioni di tempo ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 15 giugno 2022)venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord stabilità diffusa al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio instabilità momento con acquazzoni e temporali su Alpi e Appennino settentrionale in serata residui fenomeni sul tetto con locali sconfinamenti verso le pianure specie sul Piemonte sereno o poco nuvoloso altrove al centro cieli del tutto soleggiati al mattino il pomeriggio attesi rovesci e temporali nelle zone interne soleggiato sui settori costieri in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi locali addensamenti tra Lazio e Toscana al sud Al mattino tempo stabile con cieli sereni su tutte le regioni al pomeriggio instabilità momento con locali rovesci sui settori interni per funzionari per lo più soleggiato altrove in serata si rinnovano condizioni di tempo ...

Pubblicità

cronacadiroma : Meteo Roma, in città continua l'aria afosa senza tregua. Le previsioni per il 16 giugno #MeteoRoma - Lraax : @colmissima @usquebath Comunque confesso che quando cerco la situazione meteo specifico Roma Tuscolano o il cap, so precisa no?! - Scrittomisto : #Roma meteo 16 giugno: sole e nubi dal pomeriggio. Massima a +33 gradi - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Previsioni meteo 16 giugno: sole e nubi dal pomeriggio. Massima a +33 gradi - Affaritaliani : Previsioni meteo 16 giugno: sole e nubi dal pomeriggio. Massima a +33 gradi -