La blockchain per i biglietti di Parigi 2024 (Di mercoledì 15 giugno 2022) (Adnkronos) – la tecnologia blockchain sarà alla base dei biglietti per le Olimpiadi che si terranno a Parigi nel 2024. A dare la notizia è stata la testata specializzata Ticketing Business News, citando il delegato interministeriale Michel Cadot (primo a sinistra nella foto), che ha stilato un rapporto con i paletti per l’evento del 2024 e tra questi c’è appunto l’uso della blockchain per il ticketing. Gli obiettivi di questa mossa sono due: la tutela della privacy del tifoso e la certezza che i biglietti non saranno in alcun modo trasferibili o replicabili. Ora tocca al presidente Macron decidere: se il protocollo verrà adottato questo sarà il primo evento internazionale interamente basato sulla blockchain. L'articolo proviene da Sbircia la ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 15 giugno 2022) (Adnkronos) – la tecnologiasarà alla base deiper le Olimpiadi che si terranno anel. A dare la notizia è stata la testata specializzata Ticketing Business News, citando il delegato interministeriale Michel Cadot (primo a sinistra nella foto), che ha stilato un rapporto con i paletti per l’evento dele tra questi c’è appunto l’uso dellaper il ticketing. Gli obiettivi di questa mossa sono due: la tutela della privacy del tifoso e la certezza che inon saranno in alcun modo trasferibili o replicabili. Ora tocca al presidente Macron decidere: se il protocollo verrà adottato questo sarà il primo evento internazionale interamente basato sulla. L'articolo proviene da Sbircia la ...

Pubblicità

fintechIT : RT @geronimoemili: La blockchain per i biglietti di Parigi 2024 - geronimoemili : La blockchain per i biglietti di Parigi 2024 - fisco24_info : La blockchain per i biglietti di Parigi 2024: (Adnkronos) - la tecnologia blockchain sarà alla base dei biglietti p… - grutli : RT @ambasciatasvizz: La Svizzera ????è uno dei #centrifinanziari più avanzati nel settore #fintech e #blockchain: ha oltre 1 000 aziende atti… - piscesfv : @luca6397 @followbenetazzo Hai preso il punto! ahah Non ci sono altre blockchain comparabili per adozione a Solana.… -