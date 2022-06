Jessica Alves vola in Tailandia per un’operazione molto particolare modificherò la mia voce (Di mercoledì 15 giugno 2022) Jessica Alves a due anni dall’inizio del suo percorso di transizione ha rivelato a Nuovo di volersi sottoporre ad un trapianto di utero: “Adesso che sono donna mi faccio impiantare un utero e partorisco. Sono prontissima così potrò dare alla luce un bambino e tenerlo tra le braccia. Questa è un’operazione molto forte e lo Leggi su gossivip.myblog (Di mercoledì 15 giugno 2022)a due anni dall’inizio del suo percorso di transizione ha rivelato a Nuovo di volersi sottoporre ad un trapianto di utero: “Adesso che sono donna mi faccio impiantare un utero e partorisco. Sono prontissima così potrò dare alla luce un bambino e tenerlo tra le braccia. Questa èforte e lo

Pubblicità

Affaritaliani : Jessica Alves: “Ora che sono donna voglio un figlio' - FOTO - BITCHYFit : Jessica Alves vola in Tailandia per un'operazione molto particolare - Vittori48044829 : RT @occhio_notizie: 'Questa è una cosa che volevo fare da tempo. Sono certa che cambierà tutto' - occhio_notizie : 'Questa è una cosa che volevo fare da tempo. Sono certa che cambierà tutto' - DonnaGlamour : Nuovi interventi chirurgici per Jessica Alves, ex Ken Umano -