Isaac salvato dal trapianto fegato al Cardarelli | “Grazie Napoli”

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– “mi ha adottato e, se non avessi trovato l’aiuto di Emergency e di tutti i medici che si sono presi cura di me, oggi il mio destino sarebbe segnato”. Lo dice con la voce commossaSow, cinquantenne ghanese che il 2 giugno è stato operato presso il Centro Trapianti dideldi. Quella di, raccontano dall’ospedale di, è una storia di sofferenze, ma anche di grandi amicizie e di speranza e una volta dimesso potrà riprendersi la sua vita con il supporto di Emergency e delle tante altre associazioni che lavorano nell’area di Castel Volturno.“è arrivato in Italia 20 anni fa – spiega Sergio Serraino, coordinatore dell’ambulatorio ...

Pubblicità

CSVNA : Isaac, rifugiato a Napoli da 20 anni: «La città mi ha adottato e il Cardarelli mi ha salvato la vita» - comilsoc : Isaac, rifugiato a Napoli da 20 anni: «La città mi ha adottato e il Cardarelli mi ha salvato la vita» - corrmezzogiorno : #Napoli Isaac, salvato dal trapianto: i miei eroi? Medici ed Emergency -

Corriere del Mezzogiorno

'Napoli mi ha adottato e, se non avessi trovato l'aiuto di Emergency e di tutti i medici che si sono presi cura di me oggi il mio destino sarebbe segnato'.Sow, cinquantenne ghanese, è stato operato nel centro ..."Napoli mi ha adottato e, se non avessi trovato l'aiuto di EMERGENCY e di tutti i medici che si sono presi cura di me oggi il mio destino sarebbe segnato". Lo dice con la voce commossaSow, cinquantenne ghanese ... Storia di Isaac, salvato dal trapianto. «I miei eroi I medici ed Emergency» «Napoli mi ha adottato e salvato, se non avessi trovato l’aiuto di Emergency e di tutti i medici che si sono presi cura di me oggi il mio destino sarebbe segnato». Isaac ...L’uomo, ghanese di 50 anni, operato al Cardarelli ha ora un sogno: «Riabbracciare la mia famiglia dopo 20 anni» ...