Inter, Dzeko può partire: il retroscena con Allegri e un problema per l'addio (Di mercoledì 15 giugno 2022) L'attacco dell'Inter 2022/23 rischia oggi di essere uno dei più importanti, ma anche dei più sovraffollati degli utlimi... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 15 giugno 2022) L'attacco dell'2022/23 rischia oggi di essere uno dei più importanti, ma anche dei più sovraffollati degli utlimi...

Pubblicità

capuanogio : ?? L'arrivo di #Dybala e #Lukaku non implica necessariamente la partenza di Lautaro #Martinez. L'#Inter non esclude… - Vincenzo140893 : RT @cmdotcom: #Inter, con #Lukaku anche #Dzeko può partire: il retroscena con #Allegri e un problema per l'addio [@TramacEma] - Chryzzz18 : @AmalaTV_ Lo dico? Si lo dico. Sarebbe giusto dargli una seconda possibilità, molto della brutta stagione è dovuto… - sportli26181512 : Inter, Dzeko può partire: il retroscena con Allegri e un problema per l'addio: L'attacco dell'Inter 2022/23 rischia… - cmdotcom : #Inter, con #Lukaku anche #Dzeko può partire: il retroscena con #Allegri e un problema per l'addio [@TramacEma]… -