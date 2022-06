Gds Almo | Marco Morgante in mostra ai Campionati Italiani Jiuniores a Noto

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Monterosso– La forza didel GsdNial Nizzoli si mette inanche aiJuniores su pista in fase di svolgimento al velodromo disi è classificato al secondo posto nella specialità Keirin, riuscendo ad avere la meglio su quasi tutti gli avversari, e poi è arrivato al terzo posto nella prova a squadre. Quindi, per due volte ha saputo conquistare il podio e ancora manca la prova della velocità individuale da cui potrebbero arrivare ulteriori soddisfazioni. “E’ stata – afferma Giuseppe D’Aquila per il Gsd– una bella conferma.ha dato, ancora una volta, prova delle proprie capacità, tra l’altro nel contesto di un parterre molto ...

Un altro fine settimana degno di rilievo per il GsdNial Nizzoli. Intanto, a Palermo, al primo memorial Paolo Borsellino, manifestazione riservata alla categoria Juniores, prova di forza di Alessandro Gangemi. E'andato in fuga per sette giri, ...Gli juniores dellaNial doemnica in Emilia Leggi altro ... Gds Almo, Luca Brancato convocato nel bresciano Monterosso Almo – Grande soddisfazione per il Gsd Almo che registra la convocazione di un proprio atleta, l’eclettico e in gran forma Luca Brancato, da parte del settore tecnico nazionale giovanile de ...