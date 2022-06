Da domani stop alle mascherine al chiuso (Di mercoledì 15 giugno 2022) A partire da domani, giovedì 16 Giugno 2022, non sarà più obbligatorio indossare le mascherine al chiuso. La nuova regola non vale, però, per ospedali ed RSA dove i dispositivi di protezione personale sono obbligatori fino al prossimo 30 Settembre, così come su tutti i mezzi di trasporto. Ancora aperto, d’altro canto, il dossier sulle mascherine a scuola: il Governo è atteso decidere questo pomeriggio nel corso del Consiglio dei Ministri sulla possibilità di permettere a maturandi e studenti di terza media di svolgere gli esami senza indossare una chirurgica o una FFP2. Da oggi, decade anche l’obbligo vaccinale per gli over50, per le forze dell’ordine ed il personale scolastico. L’Agenzia delle Entrate potrà tuttavia far pervenire delle sanzioni amministrative pari a 100 Euro a chi non abbia completato il ciclo ... Leggi su zon (Di mercoledì 15 giugno 2022) A partire da, giovedì 16 Giugno 2022, non sarà più obbligatorio indossare leal. La nuova regola non vale, però, per ospedali ed RSA dove i dispositivi di protezione personale sono obbligatori fino al prossimo 30 Settembre, così come su tutti i mezzi di trasporto. Ancora aperto, d’altro canto, il dossier sullea scuola: il Governo è atteso decidere questo pomeriggio nel corso del Consiglio dei Ministri sulla possibilità di permettere a maturandi e studenti di terza media di svolgere gli esami senza indossare una chirurgica o una FFP2. Da oggi, decade anche l’obbligo vaccinale per gli over50, per le forze dell’ordine ed il personale scolastico. L’Agenzia delle Entrate potrà tuttavia far pervenire delle sanzioni amministrative pari a 100 Euro a chi non abbia completato il ciclo ...

Pubblicità

fanpage : #Mascherine al chiuso, non saranno più obbligatorie da domani, fatta qualche eccezione - FinanciaLounge : Oggi niente #BuoniPasto per pagare la #spesa o il conto al #ristorante - infoitsalute : Mascherine sui mezzi di trasporto, verso la proroga fino a settembre. Da domani stop in teatri, cinema ed eve - ConfcommercioRA : Leggi questo articolo - Dondolino72 : RT @fanpage: #Mascherine al chiuso, non saranno più obbligatorie da domani, fatta qualche eccezione -