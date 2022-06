Covid-19 | ecco quali farmaci contrastano le varianti e come

Leggi su dilei

(Di mercoledì 15 giugno 2022) I numeri non sono ancora tranquillizzanti, soprattutto per l’avanzata di Omicron 5, che appare maggiormente contagioso. Così, bisogna continuare a fare attenzione alla prevenzione, anche nei mesi estivi. Chi si aspettava che il virus fosse destinato a scomparire definitivamente in questo periodo, probabilmente dovrà ricredersi. Ma la scienza non sta ferma, anche in vista di una possibile recrudescenza di Sars-CoV-2 nel prossimo autunno che, a prescindere da quelle che saranno le indicazioni per eventuali richiami alla vaccinazione, affronteremo comunque con armi terapeutiche sempre più efficaci. È fondamentale ovviamente considerare in questo senso gli anticorpi monoclonali e iantivirali diretti oggi disponibili. A ricordarlo sono gli esperti presenti a Bergamo in occasione del del Congresso ICAR – Italian Conference on AIDS and Antiviral Research. Monoclonali ...