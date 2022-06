Con Lukaku e Dybala un attacco da Grande Inter

(Di mercoledì 15 giugno 2022) MILANO - In attesa delle cessioni necessarie per tenere i conti in ordine e consentire di chiudere la sessione di mercato con un attivo tra i 60 e gli 80 milioni, i tifosi dell'possono comunque ...

tancredipalmeri : Lukaku questa mattina ha ufficialmente richiesto di essere prestato all’Inter. Il suo arrivo diventa probabile - MatteoBarzaghi : Inter-Lukaku, la trattativa puó cominciare. Dopo i primi contatti il Chelsea non ha chiuso alla possibilità di cede… - FBiasin : “Il #Chelsea apre al prestito di #Lukaku all’#Inter, ma la “doppietta” con #Dybala sarebbe possibile solo in caso d… - FiloEmanuele : RT @DiInterista: Lukaku con le difese della serie A - simonesantinii : RT @DiInterista: Lukaku con le difese della serie A -

...ad un passo da Asllani e stanno trattando per arrivare anche a Romelue Gleison Bremer . Inevitabilmente, però, qualcosa dovrà essere fatto in uscita visto che bisogna chiudere il mercato...... e di uno tra De Vrij e Dumfries , diventa giorno dopo giorno sempre più concreta la possibilità di allestire un attacco superil ritorno dal Chelsea die lo sbarco alla Pinetina del ...Nota la situazione di Mkhitaryan (che ha già tutti i contratti pronti e ha rifiutato il rinnovo con la Roma), i nomi sul tavolo sono due: Dybala e Lukaku. Partiamo dal secondo. Romelu soffre di ...Il centravanti bosniaco potrebbe lasciare l'Inter per lasciare il posto a Lukaku e Dybala, non c'è soltanto la Juventus come opzione per il futuro ...