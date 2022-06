"Charlene di Monaco è crollata": il retroscena bomba, ora tutto è più chiaro (Di mercoledì 15 giugno 2022) Charlene di Monaco è sparita, di nuovo, dalle scene. È dall'inizio di giugno che la moglie del Principe Alberto non compare in pubblico. Questa volta, però, i problemi di salute non centrerebbero, secondo le indiscrezioni si è pensato che l'ex nuotatrice si sia allontana per problemi familiari. Screzi a Corte? Dopo aver contratto il Covid, comunicazione rilasciata dalla Rocca, non si è più saputo niente su di lei. Che fine ha fatto? Non è la prima volta che Charlene sparisce, già l'anno scorso si era allontana dalle scene per il suo stato di salute precario a causa di un'infezione che l'aveva colpita alla gola, naso e orecchie, mettendola in pericolo di vita. Dopo questo brutto periodo era da poco però ritornata alla ribalta affianco al marito e ai figli. Poi di nuovo il vuoto. Alberto è quindi costretto ad andar agli ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022)diè sparita, di nuovo, dalle scene. È dall'inizio di giugno che la moglie del Principe Alberto non compare in pubblico. Questa volta, però, i problemi di salute non centrerebbero, secondo le indiscrezioni si è pensato che l'ex nuotatrice si sia allontana per problemi familiari. Screzi a Corte? Dopo aver contratto il Covid, comunicazione rilasciata dalla Rocca, non si è più saputo niente su di lei. Che fine ha fatto? Non è la prima volta chesparisce, già l'anno scorso si era allontana dalle scene per il suo stato di salute precario a causa di un'infezione che l'aveva colpita alla gola, naso e orecchie, mettendola in pericolo di vita. Dopo questo brutto periodo era da poco però ritornata alla ribalta affianco al marito e ai figli. Poi di nuovo il vuoto. Alberto è quindi costretto ad andar agli ...

