British Airways, terrore a 9mila metri: diluvio in aereo, ecco cosa state vedendo | Video (Di mercoledì 15 giugno 2022) Un vero e proprio incubo quello vissuto dai passeggeri del volo transatlantico di British Airways diretto negli Stati Uniti. L'aereo è partito lo scorso venerdì sera, alle 22 e 40, dall'aeroporto londinese di Heathrow ed è arrivato a Washington DC alle 10:55 di sabato. cosa è successo di preciso a bordo? Il velivolo - come riporta il Sun - si è letteralmente allagato mentre si trovava a 9mila metri d'altezza. Nel filmato esclusivo pubblicato dal tabloid inglese si vede l'acqua che scorre senza sosta in cabina, scatenando il panico sia nei passeggeri sia tra i membri dello staff, che non avevano mai assistito a una scena simile prima. L'incidente, avvenuto su un Airbus A380 a due piani da 500 posti, sarebbe stato causato dalla rottura di una valvola di un'unità di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Un vero e proprio incubo quello vissuto dai passeggeri del volo transatlantico didiretto negli Stati Uniti. L'è partito lo scorso venerdì sera, alle 22 e 40, dall'aeroporto londinese di Heathrow ed è arrivato a Washington DC alle 10:55 di sabato.è successo di preciso a bordo? Il velivolo - come riporta il Sun - si è letteralmente allagato mentre si trovava ad'altezza. Nel filmato esclusivo pubblicato dal tabloid inglese si vede l'acqua che scorre senza sosta in cabina, scatenando il panico sia nei passeggeri sia tra i membri dello staff, che non avevano mai assistito a una scena simile prima. L'incidente, avvenuto su un Airbus A380 a due piani da 500 posti, sarebbe stato causato dalla rottura di una valvola di un'unità di ...

