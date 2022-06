Bitcoin in calo per 9 giorni di fila Non accadeva dal 2014

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Nella mattinata del 15 giugno, sfiorata la soglia dei 20.000 dollari per. La sequenza diconsecutivi inè la più lunga dalper la criptomoneta più famosa. Perdite anche per Ethereum che ha sfiorato la soglia dei 1000 dollari....

Pubblicità

Digital_Day : Continua il deprezzamento generalizzato delle principali criptovalute. Bitcoin ha toccato la soglia dei 20.000 doll… - InvestingItalia : Il Bitcoin è in calo, il mercato delle cripto continua a crollare - - lecriptovalute : RT “ C'è parecchio nervosismo nel mercato, suggeriscono i dati: un ulteriore calo potrebbe innescare una reazione a… - ITCointelegraph : C'è parecchio nervosismo nel mercato, suggeriscono i dati: un ulteriore calo potrebbe innescare una reazione a cate… - Dimax191 : Pochi giorni fa ritenevo folle accumulare a 29k considerando un ulteriore calo dei prezzi.Adesso vedo veramente pan… -

Ildelcolpisce sempre più portafogli Bloomberg sottolinea che il mercato ribassista diè entrato nella sua fase "più profonda e oscura", cigtando Glassnode. Anche coloro che ...... suggeriscono i dati: un ulteriorepotrebbe innescare una reazione a catena e far scivolare BTC ben sotto i 20.000$ 76 Visualizzazioni totali 1 Condivisioni totali News mercati( BTC ) ...Reuters. Di Alessandro Albano. Investing.com - Per Coinbase (NASDAQ: ) è cambiato tutto. Ora, un'azione viene scambiata a $48,90 (-5,9% nel pre-market), un calo di oltre l'89% rispetto al valore di Ip ...Bitcoin ha da poco raggiunto i 20 mila dollari di quotazione, vicino ai livelli del 2017, e una ripresa potrebbe tardare per diversi motivi.