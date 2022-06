Valencia, piace Demme (Di martedì 14 giugno 2022) Diego Demme e un futuro tutto da scrivere. Il mediano tedesco non ha trovato molto spazio con Spalletti e può lasciare il Napoli: ci... Leggi su calciomercato (Di martedì 14 giugno 2022) Diegoe un futuro tutto da scrivere. Il mediano tedesco non ha trovato molto spazio con Spalletti e può lasciare il Napoli: ci...

Pubblicità

DanielePrade : @giulio_zanieri Gasa 11 gol da CC, mi piace un monte ma sta al valencia. Il valencia di chi ? Si proprio lui… - GermanNovoa : RT @NicoSchira: @aledg1900 Mertens a Sarri piace molto, perciò pista Lazio da monitorare. Così come quella Valencia - NicoSchira : @aledg1900 Mertens a Sarri piace molto, perciò pista Lazio da monitorare. Così come quella Valencia - Dompyie : Da quello che sento Correa piace al Valencia Dzeko piace al Tottenham - AlbyTarantino : Allora ricapitolando le news: Kk al Barcellona,Mertens Lazio o Valencia,Fabian non rinnova, Politano odia la sfogli… -