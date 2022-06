Programmi di Terapia Ricreativa per bambini affetti da patologie (Di martedì 14 giugno 2022) FILA assieme a Dynamo Camp per sostenere il diritto alla felicità di tutti i bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni: ecco come Right to happiness è la filosofia che guida l’approccio di Dynamo Camp, la Onlus che da 15 anni offre gratuitamente Programmi di Terapia Ricreativa a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni affetti da patologie gravi o croniche. E proprio il sostegno al diritto alla felicità di questi bambini e ragazzi va a toccare le corde più sensibili della mission aziendale di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini che, da sempre, è al fianco dei più piccoli nella loro crescita creativa ed espressiva. L’azienda ha così avviato un’importante collaborazione con Dynamo Camp che prevede la fornitura di tutti i materiali destinati alle attività ... Leggi su lopinionista (Di martedì 14 giugno 2022) FILA assieme a Dynamo Camp per sostenere il diritto alla felicità di tutti ie ragazzi dai 6 ai 17 anni: ecco come Right to happiness è la filosofia che guida l’approccio di Dynamo Camp, la Onlus che da 15 anni offre gratuitamentedie ragazzi dai 6 ai 17 annidagravi o croniche. E proprio il sostegno al diritto alla felicità di questie ragazzi va a toccare le corde più sensibili della mission aziendale di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini che, da sempre, è al fianco dei più piccoli nella loro crescita creativa ed espressiva. L’azienda ha così avviato un’importante collaborazione con Dynamo Camp che prevede la fornitura di tutti i materiali destinati alle attività ...

