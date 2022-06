Oroscopo Paolo Fox 15 giugno 2022, mercoledì di ripartenza per Leone (Di martedì 14 giugno 2022) Ben ritrovati nella rubrica di Paolo Fox e il suo Oroscopo del 15 giugno. Eccoci giunti a metà mese, dalla prossima settimana si verificheranno un paio di transiti planetari importanti. C'è chi godrà di una giornata perfetta per ripartire e chi finalmente recupererà dopo un brutto periodo. La Luna sarà in Capricorno e non remerà più contro ai Toro, Gemelli e Pesci. Scopriamo le previsioni astrali del proprio segno, senza tralasciare le previsioni dell'ascendente. Oroscopo 15 giugno di Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - mercoledì molto buono anche se un po' di stanchezza sarà da mettere in conto. Siete una trottola in questo periodo, perché avete molte cose da fare e non state fermi un minuto. Occhio agli incidenti diplomatici, non mettetevi contro alcune ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 14 giugno 2022) Ben ritrovati nella rubrica diFox e il suodel 15. Eccoci giunti a metà mese, dalla prossima settimana si verificheranno un paio di transiti planetari importanti. C'è chi godrà di una giornata perfetta per ripartire e chi finalmente recupererà dopo un brutto periodo. La Luna sarà in Capricorno e non remerà più contro ai Toro, Gemelli e Pesci. Scopriamo le previsioni astrali del proprio segno, senza tralasciare le previsioni dell'ascendente.15diFox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete -molto buono anche se un po' di stanchezza sarà da mettere in conto. Siete una trottola in questo periodo, perché avete molte cose da fare e non state fermi un minuto. Occhio agli incidenti diplomatici, non mettetevi contro alcune ...

