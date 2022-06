One Punch Man: Justin Lin regista del film live action (Di martedì 14 giugno 2022) Sarà Justin Lin il regista del film live action tratto dal popolare manga One Punch Man, le cui riprese inizieranno prossimamente. Sarà Justin Lin il regista del film One Punch Man che verrà realizzato per Sony Pictures. Il filmmaker ha recentemente deciso di abbandonare il lavoro dietro la macchina da presa di Fast X, progetto di cui sarà comunque uno dei produttori. Il film One Punch Man è un adattamento live-action del popolare manga, di cui lo studio ha ottenuto i diritti da Shueisha. Avi Arad e Ari Arad saranno i produttori del film, in collaborazione con Justin Lin che collaborerà con gli ... Leggi su movieplayer (Di martedì 14 giugno 2022) SaràLin ildeltratto dal popolare manga OneMan, le cui riprese inizieranno prossimamente. SaràLin ildelOneMan che verrà realizzato per Sony Pictures. Ilmaker ha recentemente deciso di abbandonare il lavoro dietro la macchina da presa di Fast X, progetto di cui sarà comunque uno dei produttori. IlOneMan è un adattamentodel popolare manga, di cui lo studio ha ottenuto i diritti da Shueisha. Avi Arad e Ari Arad saranno i produttori del, in collaborazione conLin che collaborerà con gli ...

