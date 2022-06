“Non l’avevano rapita”. Svolta choc sulla morte di Elena Del Pozzo, la bimba di 5 anni. La mamma parla (Di martedì 14 giugno 2022) Omicidio Elena Del Pozzo, secondo Skytg24 la madre avrebbe confessato. 5 anni, il rinvenimento del cadavere della piccola Elena, riporta Adnkronos, è stato reso possibile in seguito alle pressioni degli inquirenti durante gli interrogatori che da ieri sono andati avanti senza sosta. Dalla procura etnea viene confermato che la stessa madre ha fatto ritrovare il corpo. Il cadavere della bambina è stato trovato vicino alla loro abitazione di Mascalucia. La madre della piccola Elena “stanotte ha subito un lungo interrogatorio. Stamattina ha fatto ritrovare il cadavere – dice ad Agi il procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro – e adesso stiamo raccogliendo le sue dichiarazioni presumibilmente confessorie”. Nell’interrogatorio della notte scorsa “la madre era stata lungamente sentita” e “le erano state ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 14 giugno 2022) OmicidioDel, secondo Skytg24 la madre avrebbe confessato. 5, il rinvenimento del cadavere della piccola, riporta Adnkronos, è stato reso possibile in seguito alle pressioni degli inquirenti durante gli interrogatori che da ieri sono andati avanti senza sosta. Dalla procura etnea viene confermato che la stessa madre ha fatto ritrovare il corpo. Il cadavere della bambina è stato trovato vicino alla loro abitazione di Mascalucia. La madre della piccola“stanotte ha subito un lungo interrogatorio. Stamattina ha fatto ritrovare il cadavere – dice ad Agi il procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro – e adesso stiamo raccogliendo le sue dichiarazioni presumibilmente confessorie”. Nell’interrogatorio della notte scorsa “la madre era stata lungamente sentita” e “le erano state ...

