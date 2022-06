Morta la piccola Elena del Pozzo: ritrovato il cadavere della bimba rapita (Di martedì 14 giugno 2022) Trovato il cadavere di Elena Del Pozzo. La bambina di cinque anni rapita ieri a Tremestieri etneo, in provincia di Catania, è Morta. Il ritrovamento, secondo quanto si apprende, è stato possibile grazie alle “pressioni esercitate durante gli interrogatori” dagli investigatori. La notizia del ritrovamento è stata confermata dal procuratore di Catania, Zuccaro. Al momento L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 14 giugno 2022) Trovato ildiDel. La bambina di cinque anniieri a Tremestieri etneo, in provincia di Catania, è. Il ritrovamento, secondo quanto si apprende, è stato possibile grazie alle “pressioni esercitate durante gli interrogatori” dagli investigatori. La notizia del ritrovamento è stata confermata dal procuratore di Catania, Zuccaro. Al momento L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Pubblicità

fanpage : La piccola Elena, la bimba di 5 anni rapita nel catanese, è stata trovata morta - fanpage : AGGIORNAMENTO: Morta la piccola Elena, la bimba di 5 anni scomparsa nel Catanese: la mamma indica luogo del cadavere. - _a1_s2_d3_ : RT @chilhavistorai3: +++ La piccola Elena è morta, non è stata rapita. Fatto ritrovare dalla mamma il corpo della bambina di quattro anni s… - Bagarotzo : RT @chilhavistorai3: +++ La piccola Elena è morta, non è stata rapita. Fatto ritrovare dalla mamma il corpo della bambina di quattro anni s… - itsthatmoni : RT @chilhavistorai3: +++ La piccola Elena è morta, non è stata rapita. Fatto ritrovare dalla mamma il corpo della bambina di quattro anni s… -