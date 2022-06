Mondiali Qatar 2022 | la Costa Rica completa il quadro delle partecipanti

(Di martedì 14 giugno 2022) Siilai prossimiin: labatte la Nuova Zelanda e può festeggiare Il Mondiale indelha finalmente tutte le sue. L’ultima in ordine di tempo ad essersi qualificata è lache ha battuto 1-0 la Nuova Zelanda. Decisivo il gol di Campbell per far festeggiare la sua Nazionale.che andrà nel Girone E con Germania, Spagna e Giappone. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il Costarica si è qualificato a Qatar 2022 grazie alla vittoria contro la Nuova Zelanda Dopo la vittoria dell'Australia sul Perù, anche il Costa Rica si qualifica a Qatar 2022. Los Ticos hanno battuto ...Mondiali Qatar 2022, spareggio qualificazione: il Costa Rica batte la Nuova Zelanda 1-0 e conquista il pass. Decisivo Campbell ...