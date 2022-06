Milan, una richiesta per Caldara (Di martedì 14 giugno 2022) Secondo Sky sarebbe arrivata una richiesta dall’Empoli per Mattia Caldara, difensore legato al Milan da un contratto in scadenza nel 2... Leggi su calciomercato (Di martedì 14 giugno 2022) Secondo Sky sarebbe arrivata unadall’Empoli per Mattia, difensore legato alda un contratto in scadenza nel 2...

Pubblicità

SerieA : Giornata 1??3??: L'Inter batte il Napoli 3-2 nella sfida Scudetto grazie ai gol di Çalhanoglu, Perisic e Lautaro. P… - AntoVitiello : #Kalulu a Telefoot: 'Stiamo parlando del rinnovo del contratto con il club con i miei rappresentanti. Quando giochi… - calciomercatoit : ???@sachatavolieri alla CMIT TV: 'Il #Milan sta preparando un'offerta per #DeKetelaere. E' una priorità per lo staff… - LucarellaAndrea : RT @86_longo: #Bakayoko-#Milan, si va verso l’addio: non ci sono le condizioni per proseguire insieme. Presto summit per studiare una strat… - UccellinoMilan : Questa è ancora una settimana di quiete, il Milan sta muovendo qualche filo qua e la con agenti e intermediari ma a… -