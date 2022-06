LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 77-62, Finale basket 2022 in DIRETTA: l’Armani dilaga nell’ultimo quarto e va sul 3-1 (Di martedì 14 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata! TOP SCORER – Milano: Shields 21; Bologna: Shengelia 21 FINISCE QUI! Milano con una prova di forza vola avanti sul 3-1 e dopodomani avrà la chance di chiudere la serie alla Segafredo Arena! 77-62 Dalla media Sampson. 77-60 Gran canestro di Hall. 75-60 Segna Tessitori. 75-58 2/2 per Melli, 2’37” alla fine. 73-58 1/2 Hackett in lunetta. 73-57 Hines per il +16. 71-57 Showtime Milano! Il parziale è di 16-0, stavolta da recupero arriva l’appoggio vincente di Shields. 69-57 Penetra dal lato destro Hall! Time out chiamato da Scariolo, ed è anche l’ultimo che poteva spendere nella seconda metà di gara. 67-57 ... Leggi su oasport (Di martedì 14 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui la nostra. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata! TOP SCORER –: Shields 21;: Shengelia 21 FINISCE QUI!con una prova di forza vola avanti sul 3-1 e dopodomani avrà la chance di chiudere la serie alla Segafredo Arena! 77-62 Dalla media Sampson. 77-60 Gran canestro di Hall. 75-60 Segna Tessitori. 75-58 2/2 per Melli, 2’37” alla fine. 73-58 1/2 Hackett in lunetta. 73-57 Hines per il +16. 71-57 Showtime! Il parziale è di 16-0, stavolta da recupero arriva l’appoggio vincente di Shields. 69-57 Penetra dal lato destro Hall! Time out chiamato da Scariolo, ed è anche l’ultimo che poteva spendere nella seconda metà di gara. 67-57 ...

