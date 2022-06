L’Italia imbattuta di nuovo al test Germania. Ora può toccare a Scalvini, Caprari e Luiz Felipe (Di martedì 14 giugno 2022) Prima del gruppo 3, imbattuta dopo tre giornate in un girone di ferro ma soprattutto protagonista di un’evoluzione sul piano del gioco nonostante le tante assenze. Dalla Germania alla Germania. Nel mezzo la vittoria sull’Ungheria e il pareggio tra i rimpianti per le occasioni mancate con l’Inghilterra. Ora spazio al quarto impegno del girone di Nations League, il secondo contro i tedeschi dopo il pari di Bologna con le reti di Lorenzo Pellegrini e Kimmich. C’è voglia di continuare a fare bene in una partita che non sarà mai come le altre. L’ultima vittoria azzurra risale all’Europeo 2012 quando la doppietta di Balotelli portò la Nazionale di Prandelli in finale. L’obiettivo ora è regalarsi un’estate da primi in classifica, col morale giusto per ricaricare le batterie. Di fronte c’è una Germania che sotto la guida di ... Leggi su sportface (Di martedì 14 giugno 2022) Prima del gruppo 3,dopo tre giornate in un girone di ferro ma soprattutto protagonista di un’evoluzione sul piano del gioco nonostante le tante assenze. Dallaalla. Nel mezzo la vittoria sull’Ungheria e il pareggio tra i rimpianti per le occasioni mancate con l’Inghilterra. Ora spazio al quarto impegno del girone di Nations League, il secondo contro i tedeschi dopo il pari di Bologna con le reti di Lorenzo Pellegrini e Kimmich. C’è voglia di continuare a fare bene in una partita che non sarà mai come le altre. L’ultima vittoria azzurra risale all’Europeo 2012 quando la doppietta di Balotelli portò la Nazionale di Prandelli in finale. L’obiettivo ora è regalarsi un’estate da primi in classifica, col morale giusto per ricaricare le batterie. Di fronte c’è unache sotto la guida di ...

