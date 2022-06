Le app di incontri e il ghosting che è sempre esistito (Di martedì 14 giugno 2022) “Il ghosting è violenza!”, ha detto Michela Murgia in una recente diretta Instagram. Ipsa dixit e non si discute. Adesso che anche i nonnetti conoscono Tinder e le nonne si attaccano a Whatsapp, l’etologia digitale è divenuta una mezza materia d’esame. È una cosa seria, universale. E sempre più spesso si ragiona di “ghosting” ovvero di “farsi fantasma”. Quando la corrispondenza d’amorosi sensi si spegne, c’è chi ghosta e chi diventa ghost-buster. Se di sana pianta decidi che l’altro non fa per te e scappi via senza dirglielo, allora hai ghostato. Se invece aspetti invano che un display t’illumini d’immenso, il ghostato sei tu. Già nel 2016 il sito di incontri online Plenty of Fish rilevava che, su un campione di 800 utenti fra i 18 e i 33 anni, l’80 per cento si era imbattuto in fantasmi di chat. “Mi ha ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 14 giugno 2022) “Ilè violenza!”, ha detto Michela Murgia in una recente diretta Instagram. Ipsa dixit e non si discute. Adesso che anche i nonnetti conoscono Tinder e le nonne si attaccano a Whatsapp, l’etologia digitale è divenuta una mezza materia d’esame. È una cosa seria, universale. Epiù spesso si ragiona di “” ovvero di “farsi fantasma”. Quando la corrispondenza d’amorosi sensi si spegne, c’è chi ghosta e chi diventa ghost-buster. Se di sana pianta decidi che l’altro non fa per te e scappi via senza dirglielo, allora hai ghostato. Se invece aspetti invano che un display t’illumini d’immenso, il ghostato sei tu. Già nel 2016 il sito dionline Plenty of Fish rilevava che, su un campione di 800 utenti fra i 18 e i 33 anni, l’80 per cento si era imbattuto in fantasmi di chat. “Mi ha ...

Pubblicità

NotteVenere : Incontri Over 50: 10 Siti e App per Innamorarsi Ancora L'amore oltrepassata una certa età è qualcosa da cui… - Darkrooom1 : @cose_di_pazzii Basta uscire di casa,frequentare palestre,locali,concerti,luoghi di ritrovo in generale...o se non… - rrache_ : @Haushinka86 Beh io qui ero su una app di incontri quindi sarebbe controproducente ?? - ParliamoDiNews : Le celebrità che usano le app di incontri #celebrità #usano #incontri #13giugno - hangoverr_ : mi sono tolto dalle app di incontri.... -