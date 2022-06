(Di martedì 14 giugno 2022) Nella secondadi Maurizioci sarà ancora spazio per. Il brasiliano è un punto fermo per il tecnico La secondadi Maurizio, in attesa dei colpi sul mercato, ripartirà da alcune certezze. Una di queste è sicuramente, vero e proprio pupillo del Comandante. Per il tecnico toscano l’esterno brasiliano è un vero e proprio punto fermo: dopo una prima stagione con alti e bassi (ma terminata in forte crescendo) l’ex Juve e Napoli vuole tirare fuori tutte le potenzialità di Pipe.è pronto a vincere la sua scommessa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

giovannicoviel1 : RT @SerieA: Giornata 6??: Il derby di Roma è biancoceleste! La Lazio di Maurizio Sarri batte 3-2 la Roma di Josè Mourinho grazie alle reti… - sergeeej21 : RT @SerieA: Giornata 6??: Il derby di Roma è biancoceleste! La Lazio di Maurizio Sarri batte 3-2 la Roma di Josè Mourinho grazie alle reti… - LazioNews_24 : #FelipeAnderson punto fermo della #Lazio: per #Sarri è intoccabile - SerieA : Giornata 6??: Il derby di Roma è biancoceleste! La Lazio di Maurizio Sarri batte 3-2 la Roma di Josè Mourinho grazi… - vinesp1982 : @AlessioAdam_ Anche felipe ritornando alla Lazio si è ripreso alla grande..io farei uguale con keita...adesso ha un… -

Calcio News 24

Rimpiazzato Leiva con un altro brasiliano, ora ladovrà sostituire Strakosha, Luize Acerbi, deciso a lasciare dopo quattro stagioni in biancoceleste. Servono perciò tre rinforzi nel ...Dei tre, chi viene da una stagione non esaltante è Luiz, il cui futuro sarà lontano dae Italia. La sua storia è l'ennesima storia di una Nazionale che ha bisogno di ritrovarsi. Mancini ... Lazio, Felipe Anderson non si tocca: la decisione di Sarri Nella seconda Lazio di Maurizio Sarri ci sarà ancora spazio per Felipe Anderson: per il toscano l’esterno è un punto fermo La seconda Lazio di Maurizio Sarri, in attesa dei colpi sul mercato, ...Il Monza ha messo gli occhi su Acerbi: la cessione del difensore biancoceleste può facilitare l'arrivo alla Lazio di Romagnoli ...