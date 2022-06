La Juve sfrutta Demiral per lo scambio: cosa manca per il sì (Di martedì 14 giugno 2022) La Juventus sfrutta Merih Demiral per imbastire uno scambio: ecco il punto e cosa manca per la chiusura Il calciomercato dei difensori è piuttosto attivo in questa fase, da Skriniar… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 14 giugno 2022) LantusMerihper imbastire uno: ecco il punto eper la chiusura Il calciomercato dei difensori è piuttosto attivo in questa fase, da Skriniar… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Pubblicità

Jopep83 : @SCUtweet @rabiotmachia 2)prende 7?Dovrebbe prendere 3,5/4Detto che siete tutti AD di società di livello,è arrivato… - Michael19084 : @Pliis3 @gianpy_italy @FrancescoOrdine Ordine sfrutta il suo ruolo parlando SOLO da tifoso e tutti i tifosi del fog… - Macchiaveli4 : @AndreaBramea @AFGiudice grazie alla exor, la sociéta juve ha i mezzi per azzerare le residue parti delle perdite.… - andreaguglielme : @Cuadrado E' tutta una montatura per mettere in difficoltà la Juve perchè la serietà, l'amore la moralità e l'etica… - sportli26181512 : #Pogba: 'Non preoccuparti del futuro, sfrutta al meglio il presente': Il centrocampista francese, svincolatosi dal… -