La Ginestra di Leopardi | lezione di solidarietà dal più pessimista dei poeti

(Di martedì 14 giugno 2022) Giacomo(1798-1837) compose “La” o ‘’Il fiore del deserto’’ a Torre del Greco nel 1836 per esprimere l’estremo messaggio della sua riflessione. E’ qui che sembra emergere una certa visione sociale del poeta, nuova rispetto al resto della sua produzione. Si tratta infatti di un invito a prendere atto dell’eterna infelicità degli uomini ma con fare costruttivo. Riconoscere l’infelicità dell’uomo come condizione esistenziale irreversibile è il primo passo, ma è necessario stabilire un rapporto difra i componenti del genere umano per schierarsi contro il vero nemico: la natura. La natura diè ancora maligna ma per la prima volta l’autore si esprime rispetto al ruolo della collettività Individuando nei sentimenti sociali l’unica soluzione, pergli ...